15 мая 2020, 16:41
Мокрый снег пройдет в субботу в Карелии
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 16 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -1+1, днем +8+10.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов республики небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2+3, при прояснениях до -6, днем +7+12.
В Костомукше до +7, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +6, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +7, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.