Прогноз погоды в Карелии на сегодня, пятницу 15 мая
Сегодня, в пятницу 15 мая, в Петрозаводске, по информации Карельского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура днем будет от +9 до +11 градусов.
В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов республики небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На севере утром на дорогах местами гололедица. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха днем будет от +7 до +12.
В районах Карелии по информации gismeteo.ru.
В Костомукше – переменная облачность, температура воздуха до +7 градусов.
В Сегеже – переменная облачность, мокрый снег, температура воздуха до +5 градусов.
В Сортавале – переменная облачность, дождь, температура воздуха до +9 градусов.
Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.