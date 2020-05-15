Прогноз погоды в Карелии на сегодня, пятницу 15 мая

Сегодня, в пятницу 15 мая, в Петрозаводске, по информации Карельского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура днем будет от +9 до +11 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов республики небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На севере утром на дорогах местами гололедица. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха днем будет от +7 до +12.

В районах Карелии по информации gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, температура воздуха до +7 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, мокрый снег, температура воздуха до +5 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, температура воздуха до +9 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.