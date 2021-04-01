Прогноз погоды в Карелии на 1 апреля

Сегодня, 1 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой мокрый снег, дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3, +5°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +1, +6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+3, переменная облачность, небольшой дождь со снегом.

В Сегеже 0+2, переменная облачность, небольшой дождь со снегом.

В Сортавале 0+4, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото mycdn.me