Проезжую часть на Березовой аллее затопило после прорыва трубы

В понедельник, 6 декабря, в Петрозаводске прорвало трубу водовода 24-м доме на Березовой аллее. Вода заполнила проезжую часть, в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» призвали водителей быть аккуратнее.

При минусовой температуре жидкость быстро застыла, на дороге образовался каток. Авария произошла в 11:50, из-за нее воду отключили не только в 24-м, но и в 26-м доме.

Ремонтом занимается аварийная бригада компании «ПКС-Водоканал», сообщили в ЕДДС Петрозаводска. // Фото: источник