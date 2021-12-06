В Минприроды назвали причину появления волков на костомукшском ГОКе

В республиканском Минприроды назвали причину появления волков вблизи карьеров Костомукшского ГОКа.

«Хищники появились там не случайно: все дело в том, что некоторые работники предприятия подкармливают собак и лис, а это, в свою очередь, привлекает волков»,

- говорят в министерстве.

Всего с начала года в Костомукшском городском округе добыли восемь волков. Охота велась с октября, когда стали поступать первые сигналы от жителей. Один хищник был добыт в ноябре, в первых числах декабря ликвидировали еще двух волков. Зверей добыли вблизи поселка Вокнаволок и в 20 километрах от него, в СНТ «Песчаное».



Жителей поселков просят держать собак в вольерах, огораживать придомовую частную территорию, не подкармливать диких животных.

Напомним, в конце октября камера наблюдения, установленная на предприятии «Карельский окатыш», сняла, как работник предприятия успел спрятаться от появившегося волка. (фото pixabay.com, colfelly)