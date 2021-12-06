Карельские биатлонистки получили «серебро» Кубка России

Карельские спортсменки в очередной раз поддержали честь республики на статусных соревнованиях. Ирина Соловьева и Ульяна Черепанова завоевали медали Кубка России по биатлону, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эстафетные гонки, которые прошли в Тюмени 6 декабря, в понедельник, были одним из этапов всероссийских соревнований.

Две спортсменки из Карелии входили в состав команды Северо-Западного федерального округа. Девушки заняли в эстафетной гонке второе место, таким образом завоевав серебряные медали. // Фото: источник