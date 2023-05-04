Проезд в транспорте в День Победы сделают бесплатным для детей войны

В День Победы дети войны смогут пользоваться общественным транспортом Петрозаводска бесплатно. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Бесплатный проезд этой категории петрозаводчан будет предоставлен и в троллейбусах, и в автобусах. Инициативу поддержали руководители всех автотранспортных компаний.

Любарский также напомнил, что сейчас в столице Карелии бесплатный проезд для некоторых категорий горожан действует постоянно. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие, труженики тыла, обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Напомним, ранее были опубликованы измененные маршруты общественного транспорта Петрозаводска на 9 мая. // Фото «Петрозаводск говорит»