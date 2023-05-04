Депутат ЗС Карелии раскритиковал бюджетные расходы Рабочеостровска

Зачем люди выбираются в муниципальные депутаты и на что тратят бюджетные деньги? Этим вопросом на своей страничке в соцсети задался Андрей Монастыршин, зам. председателя комитета ЗС РК по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.

Монастыршин, в частности, пишет о том, что в апреле 2023 депутаты Рабочеостровского сельского поселения проголосовали за выделение из бюджета поселка более 3 млн рублей на капитальный ремонт муниципального причала, который находится в аренде у Рабочеостровского депутата Романа Белякова.

В общей сумме депутаты Рабочеостровска уже проголосовали за выделение примерно 6 млн рублей на ремонт причалов, арендуемых Рабочеостровскими депутатами Сергеем Яковлевым и Романом Беляковым,

- сообщает Монастыршин.

Он призвал жителей Рабочеостровска написать ему свои предложения, пожелания, замечания на тему первоочередных задач развития поселка. Предложить приоритетные нужды, на которые требуется направлять бюджетные деньги поселка.

Согласны ли люди, что бюджетные деньги направляют на ремонт причалов?

- спрашивает депутат ЗС.