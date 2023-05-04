Продажи автомобилей в России выросли больше чем в два с половиной раза

Продажи автомобилей в России выросли в апреле в 2,7 раза, сообщило агентство «Автостат». За прошлый месяц было продано 75 622 автомобиля. Это на 170,4% больше, чем в апреле 2022 года.

Лидеры по продажам в апреле 2023 года среди автобрендов (к апрелю 2022-го):

Lada (Россия) — 25 288 (+296,6%);

Chery (Китай) — 9263 (+710,4%);

Geely (Китай) — 7108 (+1039,1%);

Haval (Китай) — 6829 (+597,5%);

KIA (Южная Корея) — 3433 (+1,1%);

Exeed (Китай) — 3177 (+527,9%);

Hyundai — 2748 (-4,5%);

OMODA (Китай) — 2472 (в апреле 2022 года не продавались);

Toyota (Япония) — 1967 (+60,6%);

Changan (Китай) — 1489 (+1451%).

На Lada приходится 33,44% рынка (против 22,8% в апреле 2022-го), на Chery — 12,25% (было 4%), на Geely — 9,4% (2,23%).

АвтоВАЗ 4 мая отчитался о рекордных продажах Lada Granta.

Многие европейские бренды приостановили работу в России на фоне военной операции на Украине. // Фото: freepik.com.