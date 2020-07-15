Проезд в некоторых маршрутках подорожал на один рубль

С сегодняшнего дня в трех городских маршрутках изменилась стоимость проезда. Вместо 32 рублей за одну поездку в автобусах №17, 27 и 29 придется отдать уже 33 рубля.

Также с четверга, 16 июля, проезд подорожает до 31 рубля в автобусе №9, сообщает ИА «Республика».

По сообщению издания, транспортная компания, отвечающая за первые три маршрута, уведомила республиканское УФАС и администрацию Петрозаводска о повышении тарифа. Перевозчики «девятки» уведомил городскую администрацию.