Проезд в автобусах до Сегежи станет дороже

Еще один перевозчик решил поднять ценник на билет. С 1 февраля стоимость проезда изменится на маршрутах до Сегежи. О решении перевозчика «Рапид» сообщается в паблике «Карелавтотранса».

Стоимость проезда в автобусе №527Э «Петрозаводск - Сегежа Экспресс» до Сегежи составит 950 рублей. В автобусе №527А «Петрозаводск - Сегежа через Медвежьегорск» стоимость проезда до Медвежьегорска составит 600, до Сегежи – 950. Стоимость проезда в автобусе №507Э «Петрозаводск - Надвоицы через Сегежа» до Надвоиц составит 1400 рублей, до Сегежи – 950.

Ранее стоимость проезда изменилась на маршруте №523Э «Петрозаводск-Медвежьегорск Экспресс». // фото freepik.com