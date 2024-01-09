Эпидпорог в Карелии по гриппу и ОРВИ превышен на 50%

За первую неделю 2024 года в Карелии выявлены 6029 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Эпидпорог в республике превышен на 50%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Петрозаводске зарегистрированы 3724 заболевших. Эпидпорог превышен на 24%. Массово болеют дети.

Также за неделю в республике выявлены 211 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, с 9 января учащиеся 7, 8 и 10 классов школ Петрозаводска переведены на дистанционное обучение. Это связано с ростом числа заболевших детей. // Фото «Петрозаводск говорит»