Во всех школах Петрозаводска детей переводят на удаленку

В Петрозаводске вводятся изменения в организацию учебного процесса. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Для предотвращения массового распространения гриппа, Covid-19 и внебольничных пневмоний часть школьников будет переведена на удаленку. Принято решение отправить на 7 дней на дистант с 9 января учащихся 7, 8 и 10 классов. Остальные ученики будут приходить в школы с соблюдением дополнительных противоэпидемических мер.

При росте числа заболевших отдельные классы будут отправлять на карантин.

С 9 января также приостанавливается на 7 дней работа организаций дополнительного образования. Занятия при наличии возможности будут проводиться дистанционно. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli