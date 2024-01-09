09 января 2024, 12:17
Общество

Водосточная труба может рухнуть на головы людям в центре Петрозаводска

Жителей карельской столицы попросили быть внимательными на улице Гоголя

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей Петрозаводска о подстерегающей их опасности.

По данным ЕДДС, с фасада дома №22 по улице Гоголя свисает водосточная труба. Существует угроза ее падения.

Информация была передана в управляющую компанию для принятия мер. Горожан просят быть внимательными и осторожными при нахождении в этом месте. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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