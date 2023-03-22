22 марта 2023, 15:06
Проезд по Промышленной закроют на время для автомобилей
Ограничения начнут действовать в апреле
В апреле на Зареке изменится схема движения. Как именно, разъяснили в администрации столицы Карелии.
С 11 апреля на Промышленной установят знаки, ограничивающие выезд на Луначарского. Аналогичный запрет будет работать в обратном направлении. Необходимость ограничений проезда вызвана работами по обустройству канализации.
Водители смогут выезжать на Луначарского через Державина, также объехать можно по Пробной. // фото freepik.com