Проезд по Промышленной закроют на время для автомобилей

В апреле на Зареке изменится схема движения. Как именно, разъяснили в администрации столицы Карелии.

С 11 апреля на Промышленной установят знаки, ограничивающие выезд на Луначарского. Аналогичный запрет будет работать в обратном направлении. Необходимость ограничений проезда вызвана работами по обустройству канализации.

Водители смогут выезжать на Луначарского через Державина, также объехать можно по Пробной. // фото freepik.com