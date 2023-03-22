В Суоярви предупредили об отмене автобусного рейса в Петрозаводск

С 22 марта отменен автобусный рейс №521, следующий по маршруту Поросозеро-Суоярви-Петрозаводск.

В сообщении группы «автостанция Суоярви» указано, что рейс отменен по техническим причинам и погодным условиям.

Пассажирам предлагают уточнять информацию по номеру: 8814-575-2628.

В середине марта «Карелавтотранс» сообщил об изменении пригородных маршрутов из-за погодных условий. Движение автобусов оказалось затруднено из-за скользких дорог. // фото unsplash.com