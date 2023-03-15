Скользкие дороги мешают автобусам доезжать до карельских поселков

Петрозаводский автовокзал предупредил пассажиров об изменениях в маршрутах следования пригородных автобусов из-за неудовлетворительного состояния дорог. Речь идет о нескольких автобусах в Святозеро, Пряжу, Эссойлу, Суоярви и Ладва-Ветку.

В частности, из-за гололеда автобус №123 «Петрозаводск – Святозеро» сможет следовать не далее поворота на Святозеро; движение по поселку Матросы также затруднено из-за гололеда. Движение автобуса №116 «Петрозаводск – Пряжа» по поселку Матросы затруднено из-за гололеда.

Автобус № 602У «Петрозаводск - Ладва-Ветка» сможет следовать до моста по улице Советской или до ЖД переезда. Движение автобусов № 622А «Петрозаводск - Эссойла/Сяпся» и №522 «Петрозаводск – Суоярви» также затруднено из-за гололеда.

На автовокзале обещали держать пассажиров в курсе, если обстановка на дорогах изменится или возникнут трудности с другими маршрутами. // фото: unsplash.com