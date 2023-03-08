Проект Перерождение: истории петрозаводчанок, борющихся с раком груди

Текст, фото: Елена Малишевская

Весну каждая женщина встречает по-разному: кто-то проводит генеральную уборку дома, кто-то садится на диету, а кто-то просто радуется каждому дню — тому, что жизнь продолжается, тому, что она есть, и не собирается сдаваться. Проект «Перерождение» придумала стилист и визажист Лена Прохорова: летом прошлого года заболела раком ее подруга, невольно ставшая музой и вдохновительницей целого ряда мероприятий. Лена «бросила клич» по знакомым парикмахерам, стилистам, владельцам модных магазинов в Петрозаводске — и все откликнулись. Сегодня партнеров проекта уже более сорока, и все они совершенно бесплатно помогают женщинам бороться с раком: делают их красивыми, преображают, наряжают, проводят фотосессии и фуршеты, дарят подарки.

Первая, к кому обратилась Лена Прохорова, была Марина Романова: с момента постановки ей диагноза «рак груди» прошло 19 лет. Сегодня она успешно руководит «Обществом помощи больным заболеваниями молочной железы». Марина с радостью организовала девушек для участия в проекте «Перерождение», ведь он полностью соответствует ее убеждениям - позитивный внутренний настрой и оптимистическое отношение к жизни бывают эффективнее любых лекарств.

«Болезнь полностью меняет жизнь человека. Тяжелейшее состояние, внешние изменения (потеря волос, проблемы с кожей) - все это приводит к депрессии, неприятию себя. Наша задача - помочь женщинам приобрести уверенность в себе, понять, что болезнь не должна сломить, что многое зависит и от самого человека, от веры, от желания жить!».



Неважно, сколько дней в твоей жизни, важно - сколько жизни в твоих днях. По такому принципу живут многие, когда-то услышавшие от врача страшное слово «рак» и сумевшие его победить. Но к этой мудрости еще надо прийти. Пока парикмахеры и визажисты готовили женщин к фотосессии, мы поговорили с некоторыми из участниц проекта, и поняли, как по-разному можно относиться к болезни.

Наталья

Она не хочет показывать своего лица, удалось сфотографировать только ее великолепного мастера по волосам. Наталье 41 год, хотя выглядит значительно моложе. «Это меня накрасили», улыбается, но глаза печальные. Диагноз поставили только полгода назад. До сих пор о нем знают только самые близкие.

«Сначала мне вырезали одну фиброаденому, сказали, что она благополучная. Через месяц обнаружили еще одну, вырезали, оказалась злокачественная. Еще через месяц обнаружили еще одну фиброаденому, легла в больницу, врач сказал – нужно удалить грудь полностью. Это было полгода назад, химиотерапию пока не делали. Будет еще обследование, очень надеюсь на заветное слово «ремиссия». Принимаю таблетки, прохожу гормонотерапию. На самом деле вижу, что я очень сильно постарела. Гормонотерапия все женские функции подавляет, организм искусственно состаривает. Это очень сказывается на лице».

«Рядом все это время был только брат, больше никому не говорила. Мало кто вообще знает, что я столкнулась с такой проблемой. Где-то, наверное, и стыдно, и не хочется, чтобы жалели. Живу и живу. Сколько бог даст».

«Поплакаться подружкам – это не моя история. Сложно физически, потому что раньше вела активный образ жизни, сейчас не могу сконцентрироваться. Поступила в медицинский колледж, учусь, работаю. Посмотрела на фотографии из проекта – все такие красивые, вот пришла. Сама себе не нравлюсь, волосы повылезали, ногти ломаются».

Елена

В ноябре 2021 года узнала, что у нее рак груди. В ноябре узнала, а в декабре «Мы начали борьбу», рассказывает Елена. Мы – это две дочери и зять.

«В принципе, эмоции были только в первую неделю. Эмоции были, да, вплоть до истерик. А потом просто берешь себя в руки и шагаешь».

«У меня была операция, удалили грудь. Прошла химиотерапию, лучевую, сейчас таргетная терапия. В принципе, такая же как «химия», но препарат немного другого действия. Когда заболела, убедилась в том, что я красивая. 32 года отработала парикмахером, сейчас рука не дает работать дальше в этой профессии. После удаления молочной железы и лимфоузлов отказывает. Оформила инвалидность, работаю техперсоналом в школе пока. Надеюсь вернуться в профессию. Тем, кто только начинает свою борьбу с раком, хочу сказать: главное, не бояться. Страх может победить и сделать свое нехорошее дело.

«Любить себя в первую очередь. Если себя не любить, то и не справиться с этой гадостью. А гадость можно победить, я это знаю!».

«Нет, я пока не бабушка. И не тороплюсь ею стать. Хотя у меня еще и взрослый сын есть – 29 лет. Нет, бабушкой стать еще не готова».

Лариса

Ларисе 53 года. Свой диагноз «рак молочной железы» узнала 25 декабря 2021 года. Точно помнит эту дату, потому что в конце года делала маммографию – работала в саду воспитателем, и каждый год ее проходили. Лариса смешливая, активная, с оптимизмом смотрит и в настоящее, и в будущее.

«Тридцать лет отработала в детском саду, пришлось уволиться, не могла совмещать лечение и работу, химиотерапию очень тяжело переносила. Почему-то не испугалась, была спокойна, вышла от врача и решила, что буду делать так, как он скажет».

«Может быть, так нельзя говорить, но я даже рада, что заболела. Потому что я только работала, работала и белого света не видела. Теперь я стала ходить в группу «Сильные духом» и столько людей новых узнала. И с Мариной Романовой познакомилась, и с Юлией Тубис, и на всякие мастер-классы хожу, и в этот проект попала».

«Я живу на Древлянке, и у меня был один маршрут: дом-работа, работа-дом. Последние годы было уже такое выгорание, ощущение, что я не могу ни рисовать, ни заниматься лыжами, а сейчас я этим всем прекрасно занимаюсь. Я когда очутилась на больничной койке, то сразу приняла решение, что уволюсь. Мне звонит заведующая садом, я ей говорю: «Я не приду». А она говорит: «Это ты, наверное, на стрессе». Не верила, но я все равно уволилась. На груди провели секторальную резекцию. Волос после химиотерапии не было совсем, вот сейчас отрастают. А вообще мне нравилось без волос: мыльцем помыла, и никакого фена не надо. А когда было жарко летом, то вообще красота».

Лена Прохорова, автор проекта «Перерождение»

«Стоило написать в соцсетях, что будет такое мероприятие, и пригласить всех принять в нем участие, столько людей его поддержали! Это заряжает, дает уверенность, что мы все правильно делаем, и мы будем дальше действовать. Мы уже провели две бьюти-вечеринки 3 и 4 февраля – в честь Всемирного дня борьбы с раком груди. Каждый день было по 15 девушек. Сегодня еще 15 участниц".

"Если в прошлый раз девушки были в ремиссии, то сегодня как раз те, кто в процессе борьбы – они проходят химиотерапию или готовятся к операции. Многие из их закрытые, неуверенные в себе. Наша сегодняшняя задача – показать им, какие они красивые".

"Работают профессиональные визажисты, парикмахеры, крутой фотограф, естественно, все бесплатно. Девчонок сегодня ждет большая программа: фотосессия, фуршет, выступления спикеров и танцы. И дарим им подарки от наших партнеров».

Видя счастливые лица женщин на фотосессии, понимаешь, как важны такие мероприятия и что они, действительно, исцеляют. Приятно, что в Петрозаводске много тех, кто готов потратить свое время, деньги, ресурсы и прийти на помощь больным людям.

А личные истории петрозаводчанок, возможно, помогут тем, кто только узнал о диагнозе, кто живет с ним, замкнувшись. Нужно найти в себе силы двигаться вперед, научиться любить себя, видеть красоту во всем, и жить, несмотря ни на что.