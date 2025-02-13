Продукты продолжают дорожать в Карелии

Карелиястат опубликовал информацию об изменении цен на продукты в республике за неделю с 4 по 10 февраля. Данные появились на сайте ведомства.

Так, среди плодоовощной продукции подорожали яблоки (3,6%), морковь (2,9%), бананы (1,5%), капуста (1,2%). В то же время подешевела свекла (3,9%).

Из числа других товаров выросли в цене вермишель, мука, соль, колбаса, рыба, сливочное масло, печенье (1,4 - 5,4%). Подешевели консервы для детского питания, чай, макароны (1,0 - 3,9%).

Специалисты следят за ценами на продукты в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Joshua Rawson Harris