Продукция карельских фермеров может появиться в сетевых магазинах

Крупные и начинающие сельхозпроизводители республики приняли участие во встрече с представителями одной из торговых сетей, работающих в Карелии, которые высказали заинтересованность в работе с поставщиками молочной продукции и свежих ягод, прежде всего клубники.

На мероприятии, организованном министерством сельского хозяйства репсублики, местные производители рассказали о своей продукции, а сетевики – о новых возможностях сотрудничества.

Дистрибьютор прямых продаж рассказал, что на регулярной основе его компания на сегодняшний день сотрудничает с более чем 5,5 тыс. поставщиками, около 4 тыс. из которых являются региональными, и продолжает искать новые форматы взаимодействия. Так, в прошлом году сеть представила специальный облегченный договор для фермеров, разработанный для небольших хозяйств, которым сложно соответствовать требованиям, предъявляемым к крупному бизнесу. Фото: pixabay.