Официальный курс евро упал до 60 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на вторник, 24 мая. Рубль продолжает расти, следует из данных регулятора.

Так, доллар подешевел на 68 копеек до уровня 58,21 рубля. Курс евро уменьшился на 51 копейку, европейская валюта теперь котируется на отметке 60,39 рубля.

ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos