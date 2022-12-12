Продолжительность жизни в России увеличилась почти на 2 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 1,8 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в стране наблюдается устойчивая тенденция снижения смертности.

«Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Мы вернулись уже к показателям ниже 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года. Мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше», - цитирует Мурашко ТАСС.

По словам министра, ранее ожидаемая продолжительность жизни снижалась из-за распространения инфекционных заболеваний. Министр добавил, что необходимо заложить подходы, которые помогут сохранять положительную тенденцию. // фото: // freepik