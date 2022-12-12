Школьник приехал с родителями в Москву и утонул в ванне

В Москве погиб 12-летний школьник из Иркутска, который приехал в столицу с родителями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, семья приехала в столицу 9 декабря. Весь день гости города гуляли, а вечером вернулись в арендованную квартиру. Мальчик захотел принять ванну. Его не было около 20 минут. Отец решил проверить, все ли в порядке с сыном. Заглянув в ванную комнату, он увидел ребенка лежащим лицом вниз в воде.

Мужчина вытащил сына из ванны и отнес на диван. Прибывшие медики спасти школьника не смогли.

По предварительным данным, из-за установленного с нарушениями водонагревателя мальчик надышался угарного газа и потерял сознание, а затем наглотался воды. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com