Продавцы магазина догнали убежавшего вора в карельском городе

В полицию Кондопоги поступило заявление от краже от продавцов магазина бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Работники торговой точки рассказали, что один из покупателей взял с прилавка беспроводные наушники стоимостью 16 тысяч рублей и попытался скрыться. Продавцы обратили внимание на странное поведение мужчины, догнали его и убедили вернуть товар.

Вскоре нерадивого вора разыскали стражи порядка. Выяснилось, что 31-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs