22 октября 2024, 10:08
Продавцы магазина догнали убежавшего вора в карельском городе
Стражи порядка Кондопоги установили подозреваемого в попытке кражи
В полицию Кондопоги поступило заявление от краже от продавцов магазина бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Работники торговой точки рассказали, что один из покупателей взял с прилавка беспроводные наушники стоимостью 16 тысяч рублей и попытался скрыться. Продавцы обратили внимание на странное поведение мужчины, догнали его и убедили вернуть товар.
Вскоре нерадивого вора разыскали стражи порядка. Выяснилось, что 31-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs