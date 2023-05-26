Проблемы с телевидением ждут некоторых жителей Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания на неделю с 29 мая по 4 июня.

Так, согласно плану, в разные дни недели перебои в работе телевидения и радио ожидаются в поселках Лоймола, Ведлозеро и Немино-3. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, а также с отключениями электроэнергии. // Фото: unsplash.com