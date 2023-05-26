Названы даты перечисления пенсий и соцвыплат жителям Карелии в июне

Карельское отделение Социального фонда России опубликовало график перечисления пенсий и прочих соцвыплат в июне 2023 года.

Так, 2 июня будут перечислены: единое пособие семьям с детьми и беременным женщинам, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от 0 до 3 лет, ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет (включительно), ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также иные пособия, переданные в СФР от органов социальной защиты Карелии.

5 июня будет произведена выплата ежемесячного пособия из материнского капитала на ребенка до 3 лет за май.

8 июня будет перечислено пособие за май по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

Выплаты пенсий и пособий через отделения почты начнут осуществляться в соответствии с графиком с 3 июня.

Жители Карелии, получающие пенсию через банки в первой и второй декаде месяца, могут ждать деньги 10 июня. Те, кто получает пенсию в третьей декаде месяца, должны ожидать выплату 22 июня. // Фото «Петрозаводск говорит»