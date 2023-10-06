Проблемы с работой телевидения ожидаются в Петрозаводске

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений сигнала на неделю с 9 по 15 октября.

Так, в Петрозаводске в течение всей недели с 9:20 до 10:15 из-за солнечной интерференции возможно пропадание сигнала продолжительностью до 20 минут.

В разные дни недели из-за плановых профилактических работ ожидаются отключения телевидения и радио в Кеми, а также в поселках Лоймола, Пуйккола, Кривой Порог и Ведлозеро. График можно посмотреть по ссылке. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters