Бывший клуб «Алые паруса» в Пятом поселке пообещали вернуть подросткам

Возможно, уже через год, здание бывшего детского и подросткового клуба «Алые паруса» в Пятом поселке, быстро превратившегося в развалину и притон, вернут молодежи. По крайне мере такие планы озвучил в своем аккаунте мэр Владимир Любарский.

Объект на Боровой передали на баланс муниципального учреждения «Агентство городского развития». Здесь вставили окна, дверь, убрали мусор, установили видеонаблюдение. Приглядывать за зданием будет охранное предприятие.

По словам мэра, с коммунальщиками предварительно удалось договориться о восстановлении системы отопления. Вскоре в здании заменят полы, покрасят стены. По словам градоначальника, ремонт планируется завершить до следующего лета, после чего здание передадут администрации для возрождения в нем подросткового клуба. По словам Любарского, люди, которые ранее работали в «Алых парусах», готовы туда вернуться.

В 2019 году наши коллеги с телекомпании «Ника Плюс» выпустили сюжет о плачевном состоянии некогда популярного клуба «Алые паруса». Журналисты вместе с общественником Михаилом Шучевым заглянули внутрь и увидели шприцы, бутылки, окурки, разбросанные кирпичи, битое стекло, выломанные стены, надписи. По словам петрозаводчанина еще в октябре 2018 году здание функционировало и в нем работало около пяти-семи общественных организаций, также в здании размещался офис республиканской молодежной службы спасения. (фото источника)