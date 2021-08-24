24 августа 2021, 19:04
Россия

Археологи раскопали в Карелии могилу «янтарного» человека

Экспедиция ПетрГУ наткнулась под Петрозаводском на древнее захоронение, которому примерно 5500 лет

Археологическая экспедиция студентов ПетрГУ во время исследования стоянок меднокаменного века обнаружила захоронение древнего человека. Открытие было совершено на западном берегу Онежского озера вблизи Петрозаводска. В могиле находились янтарные украшения и кремневые изделия, сообщает пресс-служба вуза.

По мнению доцента Александра Жульникова, захоронение принадлежит человеку высокого социального статуса. Он был захоронен в узкой овальной яме, усыпанной ритуальной охрой. Археологи обнаружили внутри захоронения около 140 янтарных украшений прибалтийского происхождения – пуговицы-нашивки, подвески, диски.  По его словам, до этого в Карелии и соседних северо-западных регионах погребений с таким большим количеством янтарных украшений не находили.

Янтарные пуговицы были расположены рядами лицевой стороной вниз и нашиты на кожаное покрывало, которым был укрыт умерший. По краям захоронения украшения располагались так плотно, что образовывали два яруса. Некоторые типы украшений, обнаруженных в погребении, ранее находили в Восточной Прибалтике при раскопках древних стоянок и лишь в единичных экземплярах.

В могиле был обнаружен кремневый наконечник, вследствие чего участники экспедиции решили, что захоронение принадлежало мужчине. При более детальном исследовании зафиксировали детали необычного погребального ритуала. Поверх тела были положены мелкие кремневые сколы с орудий, которыми являются так называемые вотивные изделия – подношения, видимо, символизирующие целые ножи и наконечники.

По словам Жульникова, в Карелии залежи кремня неизвестны, изделия из него древние люди получали путем обмена. Археологи предположили, что возраст погребения составляет около 5500 лет.  

Жульников рассказал, что начиная с эпохи мезолита в лесной полосе Европы древние люди хоронили умерших на родовых кладбищах. Захоронение, обнаруженное в окрестностях Петрозаводска, является одиночным. Некоторые из обнаруженных янтарных украшений ранее на территории Восточной Европы не находили.

«Не исключено, что в могиле был захоронен торговец из Восточной Прибалтики, который прибыл на западный берег Онежского озера для приобретения (в обмен на янтарь) сланцевых рубящих орудий. Мастерские по производству сланцевых топоров, тесел в настоящее время исследуются экспедицией университета как раз рядом с местом   обнаружения погребения»,

- предположил эксперт.  

Открытое погребение может свидетельствовать о становлении у первобытных людей «престижной» первобытной экономики, при которой происходило изготовление украшений и особо ценных орудий для поддержания высокого социального статуса их владельцев.

Открытое «янтарное» погребение говорит о прочных связях древнего населения Карелии с племенами, обитавшими на южном берегу Балтийского моря, считают в вузе. (фото ПетрГУ)

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