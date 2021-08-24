Археологи раскопали в Карелии могилу «янтарного» человека

Археологическая экспедиция студентов ПетрГУ во время исследования стоянок меднокаменного века обнаружила захоронение древнего человека. Открытие было совершено на западном берегу Онежского озера вблизи Петрозаводска. В могиле находились янтарные украшения и кремневые изделия, сообщает пресс-служба вуза.

По мнению доцента Александра Жульникова, захоронение принадлежит человеку высокого социального статуса. Он был захоронен в узкой овальной яме, усыпанной ритуальной охрой. Археологи обнаружили внутри захоронения около 140 янтарных украшений прибалтийского происхождения – пуговицы-нашивки, подвески, диски. По его словам, до этого в Карелии и соседних северо-западных регионах погребений с таким большим количеством янтарных украшений не находили.

Янтарные пуговицы были расположены рядами лицевой стороной вниз и нашиты на кожаное покрывало, которым был укрыт умерший. По краям захоронения украшения располагались так плотно, что образовывали два яруса. Некоторые типы украшений, обнаруженных в погребении, ранее находили в Восточной Прибалтике при раскопках древних стоянок и лишь в единичных экземплярах.

В могиле был обнаружен кремневый наконечник, вследствие чего участники экспедиции решили, что захоронение принадлежало мужчине. При более детальном исследовании зафиксировали детали необычного погребального ритуала. Поверх тела были положены мелкие кремневые сколы с орудий, которыми являются так называемые вотивные изделия – подношения, видимо, символизирующие целые ножи и наконечники.

По словам Жульникова, в Карелии залежи кремня неизвестны, изделия из него древние люди получали путем обмена. Археологи предположили, что возраст погребения составляет около 5500 лет.

Жульников рассказал, что начиная с эпохи мезолита в лесной полосе Европы древние люди хоронили умерших на родовых кладбищах. Захоронение, обнаруженное в окрестностях Петрозаводска, является одиночным. Некоторые из обнаруженных янтарных украшений ранее на территории Восточной Европы не находили.

«Не исключено, что в могиле был захоронен торговец из Восточной Прибалтики, который прибыл на западный берег Онежского озера для приобретения (в обмен на янтарь) сланцевых рубящих орудий. Мастерские по производству сланцевых топоров, тесел в настоящее время исследуются экспедицией университета как раз рядом с местом обнаружения погребения»,

- предположил эксперт.

Открытое погребение может свидетельствовать о становлении у первобытных людей «престижной» первобытной экономики, при которой происходило изготовление украшений и особо ценных орудий для поддержания высокого социального статуса их владельцев.

Открытое «янтарное» погребение говорит о прочных связях древнего населения Карелии с племенами, обитавшими на южном берегу Балтийского моря, считают в вузе. (фото ПетрГУ)