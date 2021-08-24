17 педагогов из десяти регионов России приедут на работу в Карелию

17 «земских учителей» получат по одному миллиону рублей за работу в районах Карелии. В региональном министерстве образования и спорта определились с победителями программы. Из 61 претендента отобрали 17 человек, которым предстоит переезд в села, поселки городского типа и малые города с населением до 50 тысяч человек. К работе в школах Беломорского, Кондопожского, Сегежского, Муезерского, Питкярантского, Прионежского и Суоярвского районов и Костомукши педагоги приступят 1 сентября.

«Земские учителя» будут преподавать английский язык, математику, русский язык и литературу, биологию и географию, историю и обществознание, технологию, физическую культуру и музыку.

В Карелию учителя приедут из Коми, Бурятии, Тывы, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Челябинской, Тверской, Красноярской области и Ставропольского края. (фото TaniaRose, pixabay.com)