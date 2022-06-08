Приставы выслушают обращения жителей Карелии по алиментам

15 июня врио главного судебного пристава Карелии и сотрудники ведомства проведут личный прием граждан. С 10:00 до 12:30 специалисты примут граждан и представителей организаций по вопросам взыскания алиментов.

Личный прием будут вести врио руководителя Андрей Киндт, врио начальника отдела организации исполнительного производства Ольга Томилова; начальник отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Андрей Ламзин и начальник отделения организации дознания Адалят Мурадов.

Жителей республики просят записаться на прием по телефону: 8 (814 2) 73-04-05 до 10 июня.15 июня граждан ждут на Красной, 33, в Петрозаводске. (фото Максим Кимерлинг, kommersant.ru)