08 июня 2022, 17:42
Подрядчик в Карелии убрал снег в феврале и ждал оплаты до мая
Рассчитаться с предпринимателем местную администрацию заставил прокурор
Предприниматель в Прионежском районе убрал один из населенных пунктов от снега и долго не мог получить оплату за работу. Администрация сельского поселения задолжала ему 136 500 рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Подрядчик выполнил работу еще в феврале, все сделал в срок, заказчик подписал необходимые акты. Но деньги на счета исполнителя так и не поступили. Он обратился в надзорное ведомство.
В отношении руководителя администрации возбудили административное дело, это было в апреле. В мае руководителя наказали, а долг перед подрядчиком закрыли. // Фото: Simon Berger/ www.pexels.com