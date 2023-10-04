Пришло время назвать достойных

По сложившейся традиции и во исполнение Указа Главы Республики Карелия от 23 августа 2002 года № 112 «О лауреатах года и Человеке года Республики Карелия» в конце года будут названы лучшие люди республики, которые войдут в число лауреатов 2023 года Республики Карелия. Также будет назван Человек 2023 года Республики Карелия.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обращается к жителям республики и трудовым коллективам с предложением назвать тех, кто достоин этого высокого звания в 2023 году. Среди лауреатов надеемся увидеть профессионалов любой из отраслей экономики, промышленности и социальной сферы, общественных деятелей, военнослужащих, представителей культуры, искусства, науки, образования, спорта и других профессий, представителей рабочих специальностей, которые именно в 2023 году внесли существенный вклад в культурное, научное, социально-экономическое развитие Республики Карелия, добились весомых результатов на производстве, в воспитании и образовании подрастающего поколения, защите нашего Отечества, а также вели активную общественную, благотворительную, добровольческую и волонтерскую деятельность. Именно от вас зависит, кого мы назовем в числе лучших жителей Республики Карелия и будем чествовать по итогам 2023 года.

Ходатайства о включении граждан в число лауреатов 2023 года Республики Карелия и о признании гражданина Человеком 2023 года Республики Карелия с указанием заслуг и достижений соискателя звания необходимо не позднее 10 ноября 2023 года направить на имя Главы Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова по адресу: 185028, город Петрозаводск, проспект Ленина, дом 19.

Консультацию о порядке представления необходимых документов можно получить по телефону (8142) 79-93-80, (8142) 79-93-78, образец ходатайства и формы согласия на обработку персональных данных кандидата размещены на Официальном интернет-портале Республики Карелия в подразделе «Иные формы поощрения» раздела «Государственные награды».