Пришедшая домой женщина помешала матери отдать деньги курьеру жуликов

В Карелии 86-летняя женщина едва не лишилась сбережений после общения с мошенниками по телефону. Жулики убедили, что ее внучка – виновница аварии с пострадавшими, нужно лечение и нужны деньги. Они убедили пенсионерку передать сбережения курьеру, который приедет к ней домой. Женщина собиралась передать 185 тысяч, но в этот момент из магазина пришла ее дочь и помешала, в итоге курьер ушел.

Питкярантские полицейские по камерам установили личность пособника жуликов. Курьером оказался 36-летний безработный петрозаводчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Его задержали по пути к другой жертве, которой могла стать 85-летняя жительница деревни.

При этом мошенники не оставили попыток завладеть ее и отправили к ней другого курьера. Сохранить деньги помог сосед старушки. Он остановил ее от передачи 180 тысяч 20-летнему курьеру. Его тоже отловили.

В полиции сообщили, что курьеры нашли в соцсети подработку и связались с мошенниками. Следственные мероприятия продолжаются. // фото unsplash.com/ Jeremy Wong