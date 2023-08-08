Приложение для определения спелости арбуза придумали в России

Умные технологии помогут определить россиянам спелость арбуза. Специальное приложение для смартфонов, которое может определить зрелость и спелость овощей и фруктов, создали в Московском физико-техническом университете. Оно сможет работать на устройствах на базе Android.

Как пишет газета «Известия», приложение анализирует Wi-Fi-сигнал, пропущенный через продукт. Как объясняют разработчики, при созревании возрастает содержание сахара во фруктах, что меняет диэлектрические свойства их внутренней среды. Все это влияет на уровень Wi-Fi-сигнала.

Приложение хотят доработать, чтобы им можно было воспользоваться и на других операционных системах.

Ранее диетолог Елена Соломатина подсказала, какие признаки в арбузе должны насторожить человека. // фото unsplash.com/ Sahand Babali