Врач назвала признаки опасных для здоровья арбузов

Диетолог Елена Соломатина назвала признаки опасных для здоровья арбузов. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Так, медик советует насторожиться, если мякоть арбуза имеет слишком насыщенный цвет. Некоторые производители используют красители, чтобы придать товару более привлекательный вид, отметила Соломатина.

Врач также не рекомендует есть плотные части ягоды. Именно в корке скапливаются вредные для здоровья вещества, отметила диетолог. «У плохого плода имеются на кожице желтовато-белые прожилки, мякоть у такого арбуза твердая и не сахаристая», - рассказала медик.

Людям, имеющим хронические заболевания, Соломатина и вовсе предлагает отказаться от употребления арбузов. Популярное лакомство может вызвать недомогание и общее ухудшение состояния здоровья, считает специалист. // Фото: unsplash.com / Floh Keitgen