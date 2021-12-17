Приквел «Игры престолов» назвали самым ожидаемым сериалом 2022 года

Сайт о кинематографе IMDb на основе посещаемости страниц представил список наиболее ожидаемых сериалов 2022 года, пишет «Лента.ру».

В лидерах оказался проект «Дом дракона» - приквел «Игры престолов», сериала в жанре фэнтези, основанного на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина. Шоу расскажет о падении дома Таргариенов и начале войны, получившей название Танец Драконов.

На второй строчке оказался сериал «Властелин Колец», а на третьей - «Пэм и Томми», сюжет закручен вокруг украденного интимного ролика Памелы Андерсон и ее бывшего возлюбленного.

Также в числе наиболее ожидаемых сериалов оказались «Песочный человек», «Одни из нас», «Оби-Ван Кеноби», «Женщина-Халк», «Мисс Марвел», «Миротворец» и «Лунный рыцарь». (фото скриншот youtube.com)