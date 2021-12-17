Костомукшанка попала во Всероссийскую энциклопедию детских достижений

Выпускница школы в Костомукше Мария Тараненко занесена во Всероссийскую энциклопедию детских достижений. Об этом сообщает паблик «Новости Костомукши». Девушка отлично училась, занималась спортивной, военно-патриотической деятельностью.

Костомукшанка была призером муниципального этапа всероссийских олимпиад по обществознанию, русскому языку, физкультуре. Отмечена знаком за победы в военно-патриотических конкурсах «Молодец», имеет юношеский разряд по дзюдо, дважды получала стипендию «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности».

В прошлом году Мария Тараненко окончила школу с золотой медалью. Девушка учится в Санкт-Петербургскм юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры РФ. (фото vk.com)