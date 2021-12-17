Транспортные карты «Тройка» раздадут пассажирам троллейбуса №5

В понедельник, 20 декабря, транспортные карты «Тройка» раздадут пассажирам на троллейбусном маршруте №5, сообщили в пресс-центр городской администрации. На карте будет 50 рублей, пассажиры смогут пополнить баланс через банковские терминалы.

Единый транспортный проездной начнет действовать и в «пятерке». Также расплатиться «Тройкой» можно на пригородных маршрутах ГУП «Карелавтотранс».

Карельской картой также можно будет расплатиться в Москве и других регионах, которые подключены к единой билетной системе.



Напомним, пилотный проект единого транспортного проездного стартовал в Карелии осенью. Карты оплаты проезда в общественном транспорте начали выдавать с 8 октября в кассах ГУП «Карелавтотранс». В эксперименте участвовали пригородные автобусные маршруты в Бесовец, Верховье и Виданы, теперь картой можно расплатиться и в троллейбусе. (фото vk.com)