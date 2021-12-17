Минтруд не обсуждает введение предновогодних выплат пенсионерам

В Минтруда не обсуждают планы по введению предновогодних выплат пенсионерам. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель министерства Антон Котяков.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», - сказал министр.

Ранее издание «Известия» сообщило об инициативе депутатов из комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов о введении подобных выплат. Законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате» был направлен в правительство для получения заключения.



Авторы инициативы предложили выдавать перед Новым годом «13-ю пенсию». (фото pixabay.com, LeoNeoBoy)