Новогоднюю выплату для пенсионеров предложили ввести в России

В Госдуме предложили ежегодно выплачивать пенсионерам предновогодние пособия. Соответствующий законопроект подготовили в комитете по труду, соцполитике и делам ветеранов и направили в правительство на заключение, пишут «Известия».

Необходимость таких выплат объясняют высокой инфляцией, снижением доходов пенсионеров и их покупательной способности.

При этом перед Новым годом россияне должны покупать подарки и тратиться на организацию праздника.

Выплата, по мнению авторов закона, должна равняться получаемой пенсии на момент предоставления. Ее должны будут выдавать всем неработающим и работающим пенсионерам из федерального бюджета. // Фото: velikorodov94/Pixabay.com