Приезжий устроил дебош в баре в Карелии

Вечером во вторник в одном из баров Костомукши была нажата тревожная кнопка. На место выехал наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из посетителей заведения устроил дебош. Мужчина кричал, матерился, приставал к гостям и мешал работе персонала.

Нарушитель общественного порядка был задержан. Им оказался 38-летний житель Череповца. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Steve Allison