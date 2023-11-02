02 ноября 2023, 09:13
Приезжий устроил дебош в баре в Карелии
В Костомукше росгвардейцы задержали жителя Череповца
Вечером во вторник в одном из баров Костомукши была нажата тревожная кнопка. На место выехал наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что один из посетителей заведения устроил дебош. Мужчина кричал, матерился, приставал к гостям и мешал работе персонала.
Нарушитель общественного порядка был задержан. Им оказался 38-летний житель Череповца. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Steve Allison