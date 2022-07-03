При загадочных обстоятельствах скончались в отеле двое отдыхающих

Ночью 3 июля в полицию поступило сообщение о том, что в номере отеля, расположенного в Сосновом Бору Ленинградской области, найдены мертвыми мужчина и женщина. Следствию предстоит выяснить, в чем причина смерти, сообщает 47news.

По предварительным данным, в гостиницу заселилась компания из шести человек, приехавших отдыхать в Сосновый бор из Архангельской области. Все веселились и выпивали в соседних заведениях, а под вечер вернулась в отель в полном составе. Но на утро двое из них не проснулись.

Как отметили правоохранители, признаков насилия на телах не обнаружено. Опрошенные друзья сообщили сотрудникам полиции и СК, что никаких наркотиков и прочих запрещенных веществ они не употребляли. При этом остальные чувствовали себя утром достаточно сносно. Сейчас районный отдел СК Ленобласти проводит проверку. Причину смерти устанавливает судмедэкспертиза. Фото: pxhere.