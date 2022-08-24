При ремонте дороги возникли непредвиденные сложности

Ремонт дороги от развилки Машезеро-Шапшезеро продлили, его завершат в 2023 году. Как рассказали специалисты минтранса, на такие меры пошли из-за вынужденных дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

Часть 7-километровой дороги от развилки Петрозаводск-Машезееро на Шапшезеро уже заасфальтирована, часть доделают через год. Сроки продлили из-за необходимости снять дополнительный слой покрытия, что не было предусмотрено первоначально.

«На участках, на которых были выполнены работы по замене грунта, произошла осадка насыпи на 15-20 см. Для продолжения работ теперь необходимо дождаться полной осадки насыпи, что возможно только после зимнего периода. Учитывая это, сроки завершения работ по ремонту перенесены на 2023 год»,

- сообщили в ведомстве. говорится в сообщении пресс-службы Минтранса Карелии. Фото: rk.karelia.ru.