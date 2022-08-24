24 августа 2022, 15:59
Общество

Маршрутки будут массово останавливать в Петрозаводске

Мероприятие «Безопасный автобус» пройдет 25 августа

В четверг в Петрозаводске водителей автобусов будут массово проверять. Об этом сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Автоинспекторы во время рейдов проконтролируют, как соблюдают правила дорожного движения, соответствует ли требованиям техническое состояние автобусов.

Они также проверят работу ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств должностных лиц, проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей, осуществят тахографический контроль.

Дорожные полицейские в том числе будут осуществлять скрытое патрулирование. // Фото: ГИБДД Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
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