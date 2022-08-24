24 августа 2022, 15:59
Маршрутки будут массово останавливать в Петрозаводске
Мероприятие «Безопасный автобус» пройдет 25 августа
В четверг в Петрозаводске водителей автобусов будут массово проверять. Об этом сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.
Автоинспекторы во время рейдов проконтролируют, как соблюдают правила дорожного движения, соответствует ли требованиям техническое состояние автобусов.
Они также проверят работу ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств должностных лиц, проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей, осуществят тахографический контроль.
Дорожные полицейские в том числе будут осуществлять скрытое патрулирование. // Фото: ГИБДД Петрозаводска