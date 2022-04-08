При подъезде к Петрозаводску временно ограничат движение

В Упрдор «Кола» сообщили о старте ремонтных работ при подъезде к столице Карелии с 10 мая. В связи с обновлением дорожного покрытия до 30 июня на участке от нулевого до 8 километра автодороги Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта.

Как сообщили в организации, будут обустроены временные объездные пути, организовано реверсивное или одностороннее движение. Также предполагается прекращение движения в течение определенных периодов времени, но не более чем на восемь часов в сутки.

Водителей просят быть внимательными и учитывать обстановку на дороге.