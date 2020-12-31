Премьер Мишустин подписал новую редакцию ФЦП развития Карелии

Как стало известно сегодня, премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин подписал новую редакцию Федеральной целевой программы развития Республики Карелия.

Ранее мы писали, что исполнение ФЦП по основным показателям можно назвать провальным. Новый документ предусматривает продление строительно-монтажных работ на объектах, включенных в программу, до конца 2021 года. Напомним, что в рамках действия программы сданы в эксплуатацию 18 объектов, из них самый крупный – здание аэровокзала в Петрозаводске.

При этом из ФЦП исключается реконструкция четырех объектов: Национального музея в Петрозаводске, посадочной площадки в Сортавале, причальной стенки в пос. Шальский, трубопровода в г. Сегежа. Их планируется реконструировать за счет средств других программ. // Фото: финмарконс.рф