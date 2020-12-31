Жители Пудожа направили коллективное обращение главе Карелии

Проблемам с водой в Пудоже – десятки лет. Власти не могут исполнить требования действующего законодательства по снабжению населения водой, соответствующей хотя бы минимальным стандартам качества. Этому посвящено коллективное обращение жителей города к главе Карелии Парфенчикову.

«Результаты проводимых исследований и экспертиз гласят о том, что не соответствие воды в разводящей сети по ряду показателей обусловлены отсутствием необходимой системы ее очистки на очистных сооружениях»,

- пишут горожане главе республики.

«Для сведения сообщаем о том, что подача питьевой воды, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам по жалобам жителей, искам прокурора и Роспотребнадзора неоднократно рассматривались в судах, где принимались решения обязывающие органы МСУ по строительству очистных сооружений, которые (вопреки требованиям ст.5 1-ФКЗ «О судах») не исполняются уже более 10 лет. Вместе с тем, отдельные руководители МСУ и представители органов власти республики систематически игнорируя решения судов, значительную часть бюджетных средств расходуют без учета общественного мнения на незначимые проекты».

Пудожане заявляют, что защищают свои жизненные интересы и выдвигают два требования. Во-первых, исполнить решения суда и обеспечить жителей Пудожа качественной питьевой водой. Во-вторых, в установленном законом порядке решить вопрос об ответственности виновных в неисполнении требований действующего законодательства и допускающих массовые нарушения прав жителей города.

В случае неисполнения требований жители Пудожа грозят обратиться напрямую в федеральные органы власти. Обращение подписали более пятидесяти жителей города.