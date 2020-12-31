Теперь можно требовать у оператора удалить персональные данные

Президентом подписан закон, по которому любой россиянин имеет право требовать от операторов персональных данных удалить сведения о нем из общего доступа без дополнительных условий, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает право гражданина обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без доказывания факта их неправомерной обработки.

Содержание требования от граждан в части, касающейся идентификации, документ определяет аналогично требованиям, предусмотренным при направлении требований к оператору поисковой системы об удалении информации.

При этом закон оставляет без изменений обязательность получения согласия физлица на обработку его персональных данных, сделанных им общедоступными. Исключение делается для обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах. // Фото: likelyboytutorial.blogspot.com