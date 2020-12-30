Элиссан Шандалович поздравляет с Новым годом и Рождеством

Уходит в историю 2020 год. Для всех нас он был непростым, но в то же время принёс бесценный опыт, новые уроки, и мы, безусловно, стали сильней. Но всё же Новый год, несмотря ни на что, по-прежнему самый долгожданный и самый любимый праздник, который означает радость, ожидание волшебства, надежду на лучшее, исполнение самых заветных желаний.

Хочу пожелать вам, друзья, прежде всего, здоровья. Это самый щедрый дар человеку, который нужно беречь и укреплять.

Ещё один дар – это семья, пусть она будет крепкой. Желаю, чтобы в каждую карельскую семью пришло новое счастье. А оно, как известно, складывается из мелочей – с любовью улыбнуться в ответ, сказать доброе слово и всегда поддерживать родных - и в добрых начинаниях, и в трудную минуту.

Так пусть новый, 2021 год, придаст вам новых сил и принесёт внезапную удачу. С Новым годом и Рождеством, любимая Карелия!