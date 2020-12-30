30 декабря 2020, 14:50
Политика

Элиссан Шандалович поздравляет с Новым годом и Рождеством

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович обратился к жителям республики с новогодним поздравлением

Уходит в историю 2020 год. Для всех нас он был непростым, но в то же время принёс бесценный опыт, новые уроки, и мы, безусловно, стали сильней.  Но всё же Новый год, несмотря ни на что, по-прежнему самый долгожданный и самый любимый праздник, который означает радость, ожидание волшебства, надежду на лучшее, исполнение самых заветных желаний.  

Хочу пожелать вам, друзья, прежде всего, здоровья. Это самый щедрый дар человеку, который нужно беречь и укреплять.

Ещё один дар – это семья, пусть она будет крепкой. Желаю, чтобы в каждую карельскую семью пришло новое счастье. А оно, как известно, складывается из мелочей – с любовью улыбнуться в ответ, сказать доброе слово и всегда поддерживать родных - и в добрых начинаниях, и в трудную минуту. 

Так пусть новый, 2021 год, придаст вам новых сил и принесёт внезапную удачу. С Новым годом и Рождеством, любимая Карелия!

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Метки: 
Законодательное Собрание Республики Карелия
Эллисан Шандалович
новый год
рождество
поздравление
Общество
Карелия